Рынку смартфонов предсказали сложный год

В 2024 году мировой рынок смартфонов впервые показал рост после пандемии коронавируса. Об этом сообщается в отчете Canalys.

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По итогам года на рынок было поставлено 1,22 миллиарда единиц устройств — рост составил 7 процентов. Apple сохранила лидирующие позиции, отгрузив 225,9 миллионов единиц девайсов, хотя ее поставки снизились на 1 процент. Ниже расположились Samsung и Xiaomi — компании поставили на рынок 222,9 и 168,6 миллионов смартфонов соответственно.

По мнению аналитика Canalys Рунара Бьерховде, 2025 год может принести индустрии новые проблемы, включая замедление роста на развивающихся рынках, экономические колебания, потенциальные пошлины США и меняющиеся требования к соблюдению нормативных требований. Бьерховде предсказал сложный год для рынка и заметил, что производители устройств начали готовиться к нему.

Старший аналитик Саньям Чаурасия отметил увеличение продаж девайсов премиум-класса. Так, поставки iPhone 16 Pro и 16 Pro Max от Apple выросли на 11 процентов по сравнению с iPhone 15 Pro и 15 Pro Max в 2023 году, превысив 55 миллионов единиц. В Samsung также отметили, что спрос на флагманские смартфоны оказался высоким.

В заключение аналитики заметили, что потенциал роста рынка сохранился в развивающихся регионах — на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке, Индии и Юго-Восточной Азии.

Ранее специалисты Counterpoint Research назвали iPhone 15 самым продаваемым смартфоном 2024 года. В топ-3 самых популярных устройств попали только девайсы Apple.