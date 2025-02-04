Ученые рассказали, что поможет пришельцам обнаружить Землю

Исследователи из Института SETI задали вопрос: если где-то во Вселенной существует разумная цивилизация с технологическим уровнем, схожим с нашим, смогла бы она обнаружить Землю и признаки деятельности человечества? Оказалось, в этой задаче пришельцам мог бы помочь двойник Земли. Работа опубликована в журнале The Astronomical Journal (AstroJournal).

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Впервые ученые объединили в одном исследовании различные техносигнатуры — искусственные сигналы, которые могут свидетельствовать о наличии развитой цивилизации. Оказалось, что наиболее заметными для гипотетических наблюдателей стали радиосигналы, например, планетарные радарные излучения обсерватории Аресибо. Такие сигналы потенциально могут быть обнаружены на расстоянии до 12 тысяч световых лет.

Также исследование показало, что с развитием телескопов, таких как «Джеймс Уэбб», становятся все более заметными атмосферные техносигнатуры, например, выбросы диоксида азота. Эти следы промышленной деятельности могут быть зафиксированы с расстояния 5,7 светового года — чуть дальше, чем ближайшая к нам звезда Проксима Центавра. Чем ближе к Земле, тем больше признаков жизни становятся видимыми одновременно: огни мегаполисов, лазеры, спутники и даже изменения температуры, вызванные деятельностью человека.

Ученые считают, что их работа поможет уточнить стратегии поиска внеземного разума и понять, как наша собственная планета выглядит с точки зрения гипотетических наблюдателей из глубин космоса.