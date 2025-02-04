В Южной Америке найдена пирамида древнейшей цивилизации

Археологи обнаружили новую пирамидальную структуру, расположенного в одном километре к западу от священного города Караль-Супе в долине Супе, в Перу, сообщает Peruvian Ministry of Culture.

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Эта находка,представляет собой четырехугольное здание с центральной лестницей, ведущей к вершине, и украшено большими вертикальными камнями, которые, как полагают, служили не только конструктивной, но и церемониальной функции.

Кроме того, археологи обнаружили 12 общественных и церемониальных сооружений, распределенных по небольшим холмам, окружающим центральную площадь площадью 38,59 гектаров, что указывает на существование небольшого городского центра с государственными и частными функциями. В стенах пирамиды выявлены три наложенные платформы, а также «huancas» — массивные вертикальные камни, использовавшиеся инками для укрепления построек и придания им символического значения.

Также на участке Чупацигарро найден уникальный геоглиф, изображающий профиль в стиле «Сехина», характерный для древней андской культуры, что, вероятно, свидетельствует о культурной и церемониальной активности, связанной с доступом к морским и сельскохозяйственным ресурсам региона. Эти архитектурные сооружения были возведены каральной цивилизацией, процветавшей в древнем Перу примерно с 3000 по 1800 гг. до н.э. Караль считается одной из старейших и наиболее развитых андских цивилизаций, достигшей успеха в сельском хозяйстве, архитектуре и социальной организации, несмотря на отсутствие письменности, благодаря сложной социальной иерархии и разветвленной торговой сети.