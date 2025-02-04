Луна или Марс: как Трамп изменит космические полеты

Программа «Артемида» до недавнего времени была лучшим шансом NASA вновь отправить человека на Луну. Однако новая администрация США во многом следует рекомендациям Илона Маска, а он сосредоточен на колонизации Марса. Что, в таком случае, ждет миссию на Луну? Портал phys.org попытался найти ответ на этот вопрос.

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Отказ от полета на Луну, вероятно, означает и отказ от проекта Lunar Gateway — космической станции на лунной орбите, где жили бы астронавты. Однако эта инициатива намечена как минимум на 2027 год, так что с потерей вполне можно свыкнуться. Но стоит понимать, что разница между экспедицией на Луну и на Марс — все равно что разница между прогулкой до конца улицы и пешим путешествием в другую страну.

Дистанция между Землей и Марсом в 833 раз больше, чем расстояние между Землей и Луной. Однако проблема не только в этом — на подобный полет также понадобится гораздо больше времени. Оптимальные условия для запуска лунных миссий повторяются один раз в месяц, и то, дожидаться их не обязательно: взлететь можно и в других обстоятельствах.

А вот оптимальный (с точки зрения расхода топлива) маршрут к Марсу подразумевает диаметрально противоположное расположение двух планет. Они должны находиться по разные стороны Солнца, что происходит лишь в раз в полтора года. Не говоря уже о том, что сам путь занимает девять месяцев: если что-то вдруг пойдет не так, то экипажу самому предстоит проводить техобслуживание, без шанса на спасение со стороны. Срок можно сократить до шести месяцев, но тогда миссия становится очень энергоемкой.

Именно поэтому станция Lunar Gateway и была бы полезной. Она может позволить астронавтам отправляться на Марс прямо с Луны, игнорируя мощную гравитацию Земли. Конечно, для строительства проекта сначала пришлось бы отправить необходимые материалы на Луну, но разделение энергетических нужд означает, что для полета на Марс можно было бы применять более эффективные методы.

Нет сомнений, что, при должном объеме работы, SpaceX сможет приземлиться на Марсе. Но получится ли у компании доставить астронавтов туда и обратно невредимыми? Будучи коммерческой компанией, организация гарантированно будет учитывать финансовую сторону вопроса.

По сути, перед NASA два варианта. Либо компания продолжает работать над программой «Артемида» и бросает проект Lunar Gateway, либо сразу нацеливается на Марс и целиком зависит от SpaceX. Финансирование обеих опций, скорее всего, означает, что ни одна из них не станет реальностью.

SpaceX утверждает, что отправит пять беспилотных кораблей к Марсу в следующем году, а в 2028 рассчитывает запустить миссию с астронавтами. Подобные сроки звучат амбициозно, т.к. эти программы подразумевают дозаправку на орбите. Но если инициатива получит дополнительное финансирование и ресурсы, то она может даже обогнать намеченную дату. Таким образом, отдача приоритета Марсу вместо лунной станции действительно может ускорить освоение планеты — но это будет рискованно.