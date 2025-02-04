Эксперт назвал минусы смартфона без сертификации Ростеста

При покупке смартфона важно убедиться в наличии сертификации Ростеста, чтобы устройство корректно работало в России. Об этом IT-эксперт Артем Геллер рассказал изданию Life.ru.

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По его словам, несертифицированные модели могут не поддерживать российские стандарты связи (частоты, форматы), а также ограничивать доступ к привычным магазинам приложений. Например, некоторые аппараты выпускаются под конкретные регионы, что приводит к их неполноценной работе в РФ.

Геллер подчеркнул: маркировка Ростеста (PCT) на упаковке или корпусе - гарантия совместимости устройства с российскими сетями. Она часто выполнена в виде голографического знака, что усложняет подделку. При этом страна-производитель не играет решающей роли - даже устройства, собранные за рубежом, могут быть адаптированы для России при наличии сертификации.

Эксперт рекомендовал избегать спонтанных покупок: перед приобретением стоит изучить технические характеристики, отзывы и убедиться в наличии отметки Ростеста.