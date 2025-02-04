Apple прокомментировала появление порноприложения для iPhone

В альтернативном магазине AltStore PAL, который доступен эксклюзивно на территории Евросоюза, появилось первое порнографическое приложение Hot Tub. С его помощью можно просматривать разнообразные видео, включая материалы для взрослых, сообщает MacRumors.

© Газета.Ru

Разработчики Hot Tub обещают, что доступ к сервису будет приватным и безопасным, без отслеживания и рекламы. Приложение работает с популярными площадками, такими как Pornhub и Xvideos, а доступ к нему осуществляется по Face ID или при вводе отдельного пароля.

При этом компания Apple объяснила журналистам MacRumors, что не пропускает подобные приложения в App Store в связи с потенциальными рисками безопасности пользователей. Кроме того, в компании считают, что такие приложения подрывают доверие пользователей к экосистеме Apple.

Разработчики AltStore называют Hot Tub первым подобным приложением, одобренным Apple. Однако это не соответствует действительности.

« В о п р е к и л о ж н ы м з а я в л е н и я м р а з р а б о т ч и к о в , м ы , к о н е ч н о , н е о д о б р я е м э т о п р и л о ж е н и е и н и к о г д а б ы н е п р е д л о ж и л и е г о в н а ш е м A p p S t o r e . П р а в д а в т о м , ч т о Е в р о п е й с к а я к о м и с с и я т р е б у е т о т н а с р а з р е ш и т ь е г о р а с п р о с т р а н е н и е о п е р а т о р а м и р ы н к а , т а к и м и к а к A l t S t o r e и E p i c , к о т о р ы е м о г у т н е р а з д е л я т ь н а ш и о п а с е н и я п о п о в о д у б е з о п а с н о с т и п о л ь з о в а т е л е й » , — з а я в и л и в A p p l e .

Представители Epic Games в свою очередь пояснили, что не будут предлагать приложение Hot Tub в собственном магазине Epic Games Store.