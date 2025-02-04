Apple прокомментировала появление порноприложения для iPhone

Apple открестилась от эксклюзивного порноприложения для iPhone
В альтернативном магазине AltStore PAL, который доступен эксклюзивно на территории Евросоюза, появилось первое порнографическое приложение Hot Tub. С его помощью можно просматривать разнообразные видео, включая материалы для взрослых, сообщает MacRumors.
Разработчики Hot Tub обещают, что доступ к сервису будет приватным и безопасным, без отслеживания и рекламы. Приложение работает с популярными площадками, такими как Pornhub и Xvideos, а доступ к нему осуществляется по Face ID или при вводе отдельного пароля.
При этом компания Apple объяснила журналистам MacRumors, что не пропускает подобные приложения в App Store в связи с потенциальными рисками безопасности пользователей. Кроме того, в компании считают, что такие приложения подрывают доверие пользователей к экосистеме Apple.
Разработчики AltStore называют Hot Tub первым подобным приложением, одобренным Apple. Однако это не соответствует действительности.
«Вопреки ложным заявлениям разработчиков, мы, конечно, не одобряем это приложение и никогда бы не предложили его в нашем App Store. Правда в том, что Европейская комиссия требует от нас разрешить его распространение операторами рынка, такими как AltStore и Epic, которые могут не разделять наши опасения по поводу безопасности пользователей», — заявили в Apple.
Представители Epic Games в свою очередь пояснили, что не будут предлагать приложение Hot Tub в собственном магазине Epic Games Store.