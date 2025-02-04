Обнаружен первый вирус для кражи данных с фото в iPhone

«Лаборатория Касперского» обнаружила вирус SparkCat (мерцающий кот), который крадет данные с фото в iPhone. Об этом со ссылкой на представителя компании пишут «Ведомости».

По его словам, вирус был обнаружен и в App Store, и в Google Play в 20 поддельных приложениях для доставки еды и доступа к криптобирже, а также в мессенджерах и ИИ-ассистентах.

При этом программы, в которые был встроен троянец, скачали только из Google Play более 242 000 раз. После скачивания и активации такой вирус запрашивает доступ к просмотру фото, сканирует и анализирует текст на них, и в случае обнаружения ключевых слов отправляет картинку мошенникам, пояснил сотрудник лаборатории.

По данным «Лаборатории Касперского», основной целью злоумышленников является поиск фраз для восстановления доступа к криптокошелькам жертв. Но вирус может красть и другие данные, например, содержание сообщений или пароли, если они есть на скриншотах и фотографиях. При этом ранее такие троянцы встречались только в Android-приложениях.

Ранее пресс-служба ФСБ России заявила о вскрытии разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. По данным ФСБ, несколько тысяч iPhone российских и зарубежных пользователей оказались заражены вредоносным ПО. После этого ряд федеральных ведомств принял решение отказаться от использования гаджетов американской корпорации в служебных целях. В частности, от использования iPhone отказались в Минтрансе, Минпромторге, Ростехе и Росавиации.