Ученые предупредили о серьезных последствиях из-за изменения климата

Специалисты Даремского университета (Великобритания) рассказали о серьезных последствиях для всего мира из-за изменения климата. Слова ученых передает газета The Guardian.

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Опубликованное в журнале Nature исследование показало, что ледяной щит Гренландии разрушается быстрее, чем когда-либо прежде — это происходит из-за изменения климата. Оказалось, что трещины в ледниках заметно увеличились в размерах за последние пять лет. Специалисты пришли к этому выводу на основе изучения 8000 трехмерных карт поверхности.

« Н е с к о л ь к о н а ш и х к р у п н о м а с ш т а б н ы х м о д е л е й н е с м о г л и о б ъ я с н и т ь м н о г о е и з т о г о , ч т о м ы н а з ы в а е м д и н а м и ч е с к о й н е с т а б и л ь н о с т ь ю » , — з а м е т и л а в т о р и с с л е д о в а н и я д о к т о р Т о м Ч а д л и .

Специалисты предсказали, что из-за динамической нестабильности уровень мирового океана может увеличиться на 1 метр к 2100 году или на 10 метров к 2300 году.

По словам Чадли, больше всего ученых удивило, как быстро образовывались трещины. Так, одно из предыдущих исследований показало изменения, которые произошли за 5 лет, в масштабе десятилетий.

« М ы у ж е н е с к о л ь к о л е т з н а е м , ч т о р а з р у ш е н и е л е д я н о г о п о к р о в а з н а ч и т е л ь н о у с к о р и л о с ь с 1 9 9 0 г о д а , и в ц е л о м м ы п о н и м а е м , ч т о э т о с в я з а н о с п о т е п л е н и е м о к е а н а » , — п о д ч е р к н у л с п е ц и а л и с т .

Гренландия с 1992 года находится в зоне повышения уровня моря примерно на 14 миллиметров. Ученые полагают, что это связано с усилением таяния льда в ответ на более жаркую погоду, вызванную изменениями климата.

В конце ноября ученые из Льежского университета в Бельгии предсказали, что таяние ледников Гренландии значительно ускорится к концу XXI века. Это может привести к повышению уровня мирового океана до одного метра, что ставит под угрозу миллионы людей, живущих в прибрежных районах.