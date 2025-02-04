Предсказано увеличение уровня мирового океана на 10 метров

Специалисты Даремского университета (Великобритания) рассказали о серьезных последствиях для всего мира из-за изменения климата. Слова ученых передает газета The Guardian.

Ученые предупредили о серьезных последствиях из-за изменения климата
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Опубликованное в журнале Nature исследование показало, что ледяной щит Гренландии разрушается быстрее, чем когда-либо прежде — это происходит из-за изменения климата. Оказалось, что трещины в ледниках заметно увеличились в размерах за последние пять лет. Специалисты пришли к этому выводу на основе изучения 8000 трехмерных карт поверхности.

«Несколько наших крупномасштабных моделей не смогли объяснить многое из того, что мы называем динамической нестабильностью», заметил автор исследования доктор Том Чадли.

Специалисты предсказали, что из-за динамической нестабильности уровень мирового океана может увеличиться на 1 метр к 2100 году или на 10 метров к 2300 году.

По словам Чадли, больше всего ученых удивило, как быстро образовывались трещины. Так, одно из предыдущих исследований показало изменения, которые произошли за 5 лет, в масштабе десятилетий.

«Мы уже несколько лет знаем, что разрушение ледяного покрова значительно ускорилось с 1990 года, и в целом мы понимаем, что это связано с потеплением океана», подчеркнул специалист.

Гренландия с 1992 года находится в зоне повышения уровня моря примерно на 14 миллиметров. Ученые полагают, что это связано с усилением таяния льда в ответ на более жаркую погоду, вызванную изменениями климата.

В конце ноября ученые из Льежского университета в Бельгии предсказали, что таяние ледников Гренландии значительно ускорится к концу XXI века. Это может привести к повышению уровня мирового океана до одного метра, что ставит под угрозу миллионы людей, живущих в прибрежных районах.

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