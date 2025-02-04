Обнаружено средневековое захоронение «вампира»

На археологическом участке Раце, в восточной части Хорватии, открыто необычное захоронение. Под полом церкви у южной стены в могиле 157 накрытой двумя большими камнями. Находка может указывать на «вампирское» погребение. Научная статья была опубликована в рамках конференции Military Orders and Their Heritage. Анализ скелета показал, что тело принадлежало мужчине, и, вероятно, было намеренно разделено после смерти, так что его торс лежал передней частью вниз, а другие части тела — вверх.

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Сначала археологи считали, что камни упали с ближайшей стены. Однако дальнейший анализ выявил ошеломляющий факт: скелет был обезглавлен, череп располагался отдельно от остальных костей. Антропологический анализ показал, что мужчина умер в возрасте 40-50 лет, на его позвоночнике и нижних конечностях были обнаружены следы тяжелого физического труда. Зажившие травмы свидетельствуют о сложной жизни, а скончался он от травм головы. Кладбище датируется XV-XVI веками.

Необычное погребение позволяет предположить, что при жизни человек мог считаться «социальным девиантом», что вызывало опасения о его возможном возвращении с того света.

« П о м е с т ь е Р а ц е с X I I I п о X V I в е к п р и н а д л е ж а л о т а м п л и е р а м , з а т е м о р д е н у г о с п и т а л ь е р о в и , н а к о н е ц , п р е д с т а в и т е л я м м е с т н о й з н а т и » , — г о в о р и т с я в с т а т ь е .

Исходя из местоположения и конфигурации рельефа, все указывает на то, что это была крепость, однако исследования также свидетельствуют о присутствии церкви. С 2012 по 2023 годы археологические исследования выявили на кладбище 181 скелетное погребение. Как правило, покойные располагались на спине в восточно-западной ориентации, с руками, сложенными на бедрах, животе или были вытянутыми вдоль тела. Лишь в нескольких могилах обнаружены небольшие фрагменты украшений.