В России стартовали продажи нового бюджетного смартфона Honor X8с. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «М.Видео-Эльдорадо».

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Honor X8с получил 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, разрешением FullHD+ и 100-процентным ох охватом цветовой палитры DCI-P3. Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) с частотой 3840 Гц гарантирует полное отсутствие видимого мерцания.

Honor X8c весит 174 грамма, а толщина смартфона составляет всего 7,12 мм. За компактным корпусом скрывается устойчивость к повреждениям при падениях и ударах, обеспеченная технологией Honor Anti-drop Protection. Кроме того, новинка имеет сертификат SGS Premium Performance. Новинка также получила защиту от влаги и пыли по стандарту IP64.

Новинка оборудована основной камерой 108 МП с оптической стабилизацией (OIS). Также имеется сверхширокоугольная камера с разрешением 5 Мп, диафрагмой f/2.2 и датчиком глубины. В портретном режиме пользователи могут выбирать между двумя вариантами фокусного расстояния, чтобы экспериментировать с различными стилями. Фронтальная камера имеет разрешение 50 МП.

Honor X8с продается по цене от 25 000 рублей за версию на 6+128 ГБ до 30 000 рублей за модель с модулями памяти 8 и 256 ГБ.