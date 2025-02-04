Как сильно iPhone SE (2025) отличается от предшественника

Инсайдер Majin Bu опубликовал изображения, демонстрирующие изменения в дизайне iPhone SE (2025) по сравнению с предыдущей моделью.

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Главные отличия — увеличенный модуль камеры и новый форм-фактор.

По данным источника, новый iPhone SE получит 6.06-дюймовый OLED-экран с частотой 60 Гц, вырезом и кнопкой действия. Для сравнения, iPhone SE (2022) оснащен 4.7-дюймовым ЖК-дисплеем без выреза.

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Также опубликованы фото защитных чехлов, подтверждающие изменение размеров устройства. Судя по всему, смартфон станет ближе по габаритам к iPhone 13/14, но сохранит одиночную камеру.

Презентация iPhone SE (2025) ожидается в начале апреля. Majin Bu ранее точно предсказывал детали о iPad mini, iPhone 12 и браке iPhone 15, что делает его информацию весьма достоверной.