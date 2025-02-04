«Белых хакеров» предложили идентифицировать через «Госуслуги»

Замглавы Совета по развитию цифровой экономики при СФ РФ Артем Шейкин обратился с предложением в Минцифры рассмотреть возможность идентификации "белых хакеров" через портал государственных услуг.

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Об этом пишет РИА Новости.

" Р а с с м о т р е т ь ц е л е с о о б р а з н о с т ь < . . . > и д е н т и ф и к а ц и и и с с л е д о в а т е л е й , о с у щ е с т в л я ю щ и х п о и с к у я з в и м о с т е й в о т н о ш е н и и п р о г р а м м д л я э л е к т р о н н ы х в ы ч и с л и т е л ь н ы х м а ш и н , п р о г р а м м н о - а п п а р а т н ы х к о м п л е к с о в " , – г о в о р и т с я в д о к у м е н т е .

В беседе с журналистами сенатор добавил, что такой законопроект уже обсуждается с различными ведомствами и участниками рынка. Соответствующие письма направлены в адрес Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, Генпрокуратуры и МВД РФ.

" П о с л е п о л у ч е н и я о т в е т о в о т з а и н т е р е с о в а н н ы х в е д о м с т в и о т з ы в а п р а в и т е л ь с т в а Р Ф д о к у м е н т б у д е т в н е с е н н а р а с с м о т р е н и е в Г о с д у м у " , – с к а з а л п о л и т и к .

Ранее эксперты по кибербезопасности предупредили о уязвимости системы "умный дом" перед преступниками. Мошенники, в частности, могут получить доступ к системе и начнут собирать данные, а также смогут вмешиваться в управление устройствами и подключаться к микрофону. Также утечка данных возможна на стороне разработчика "умного дома".