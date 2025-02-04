В смартфонах Galaxy появилась возможность отключить автоснижение яркости

Samsung наконец-то добавила возможность отключения автоматического снижения яркости экрана при низком заряде батареи.

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В One UI 7, основанной на Android 15, появилась новая настройка Auto dim screen, которая позволяет сохранить уровень яркости даже при 5% заряда.

Ранее эта функция была серьезной проблемой для пользователей Galaxy — при критическом уровне батареи экран резко тускнел и его становилось почти невозможно разглядеть, особенно на улице.

Попытки вручную увеличить яркость через быструю панель были затруднены из-за минимального уровня подсветки.

© SamMobile

© SamMobile

Теперь пользователи могут отключить эту функцию в настройках аккумулятора. Это одно из небольших, но важных улучшений, значительно повышающих удобство использования смартфонов.

На данный момент One UI 7 доступна для серий Galaxy S25 и S24, но в феврале ожидается расширение обновления на другие флагманские устройства.