Китай создает прыгающий луноход

Китайский посадочный модуль Chang'e 7 с «хоппером» отправится к Луне в 2026 году. Соответствующие планы Китая обозначило агентство «Синьхуа».

© Lenta.ru

Зонд отправится «к южному полюсу Луны для поиска водяного льда и тестирования передовых технологий, необходимых для устойчивой деятельности человека» на естественном спутнике Земли.

По словам генерального конструктора лунной программы Китая У Вэйжэня, миссия состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля, лунохода и «хоппера». Последний оснащен анализатором молекул воды и способен перепрыгивать с затемненных на освещенные участки лунной поверхности.

В январе издание SpaceNews сообщило, что частная китайская компания STAR.VISION Aerospace впервые отправит роботов на Луну. Сделать это предполагается в рамках миссии Chang'e-8, запуск которой запланирован на 2028 год.

В сентябре планетолог Клайв Нилиз Университета Нотр-Дам (США) заявил изданию, что планы Китая по освоению Луны должны стать тревожным сигналом для НАСА.