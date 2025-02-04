Google обвинили в бездействии в борьбе с фейковыми отзывами

Член Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян раскритиковал Google за отсутствие мер против фальшивых отзывов до вмешательства британских регуляторов и обвинил компанию в игнорировании безопасности пользователей.

Гаспарян отметил, что корпорация долгие годы не предпринимала действенных мер по борьбе с фальшивыми отзывами, несмотря на угрозу безопасности пользователей. Эксперт подчеркнул, что Google начал действовать лишь под давлением антимонопольных регуляторов Британии после проведенного расследования, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По его словам, Google необходимы были годы и вмешательство Управления по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA), чтобы осознать необходимость борьбы с фальшивыми отзывами. Гаспарян добавил: «Фальшивые отзывы, мошенничество, утечка данных – все это происходило годами, но Google даже пальцем не пошевелил. Только после давления британских регуляторов компания внезапно поняла, что надо что-то делать».

Эксперт РОЦИТ и журналист Илья Гогуа поддержал мнение Гаспаряна. По его словам, для внедрения элементарной модерации потребовалось целое антимонопольное расследование, и это подчеркивает отсутствие ответственности компании перед пользователями. Также он отметил, что это является еще одним доказательством необходимости перехода на отечественные платформы, где защита пользователей обеспечивается заранее.

Ранее компания Google объявила о мерах по борьбе с фальшивыми отзывами в рамках обязательств перед Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) после расследования CMA, в ходе которого выяснилось, что Google недостаточно эффективно выявляет и удаляет фальшивые отзывы, не пресекает подозрительные схемы и не вводит жесткие санкции.

По данным регулятора, около 23 млрд фунтов стерлингов потребительских расходов в Великобритании ежегодно зависят от онлайн-отзывов, а 89% пользователей учитывают их при выборе товаров и услуг. CMA отмечает, что Google продемонстрировал конструктивный подход и обязался оперативно внедрить изменения.