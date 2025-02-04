Blue Origin и SpaceX добились прогресса в создании лунных модулей

Компании Blue Origin и SpaceX добились значительного прогресса в создании пилотируемых лунных посадочных модулей. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

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По словам заместителя руководителя программы НАСА Human Landing System (HLS) Кента Хойнацки, прокомментировавшего ход испытаний корабля Starship, «SpaceX не стесняется рекламировать свои успехи».

Менеджер добавил, что текущий год станет ключевым в демонстрации SpaceX передачи топлива в космосе — ключевой технологии при создании Starship HLS.

Для Blue Origin важным этапом станет окончательный выбор конструкции лунного модуля Blue Moon.

« B l u e б о л ь ш е п о х о ж н а НАСА, потому что мы сначала много проектируем и разрабатываем, а затем собираем много оборудования и тестируем его», — сказал Хойнацки.

В январе издание сообщило, что Федеральное управление гражданской авиации США пообещало завершить изменения правил получения лицензий на пуски ракет космического назначения.