Названы плюсы и минусы Xiaomi 15 Pro по итогам подробного теста

На YouTube-канале «Польза NET» рассказали об особенностях нового Xiaomi 15 Pro и о том, стоит ли его покупать.

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Xiaomi 15 Pro обладает защитой от воды по стандарту IP68. Дисплей здесь на 6,73 дюйма с частотой обновления до 120 Гц. Есть также поддержка Dolby Vision, HDR 10+, Always On Display.

Работает смартфон на процессоре Snapdragon 8 Elite. Оперативной памяти может быть 12 или 16 ГБ, постоянной — 256/512 ГБ или 1 ТБ.

NFC тоже в наличии, а вот eSIM у китайской версии Xiaomi 15 Pro нет. Ёмкость аккумулятора здесь — 6100 мА*ч, в PS Mark удалось получить результат 11 часов 7 минут.

Проводная зарядка у китайского Xiaomi 15 Pro на 90 Вт, беспроводная на 50 Вт и реверсивная на 10 Вт. Полный цикл зарядки по проводу — 42 минуты.

Вывод

Xiaomi 15 Pro способен снимать в 4К 60 к/с 5 часов без сброса FPS и без других проблем. С ШИМом у смартфона тоже всё в порядке, проблему с блокировкой загрузчика решить тоже можно. При этом нужно понимать, что эта модель не имеет eSIM, разрешения 4К 120 к/с, обходной зарядки, на дисплей не очень удобно клеить защитное стекло. Тем не менее Xiaomi 15 Pro — хорошо сбалансированный гаджет за свои деньги, но только для тех, кто понимает, что он приобретает. Другими словами, этот девайс — только для фанатов Xiaomi.