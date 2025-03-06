Как работают приложения на Android: гайд

Разрешения в Android — важный элемент взаимодействия приложений со смартфоном, защищающий ваши персональные данные от утечек и злоумышленников. Портал howtogeek.com объяснил, что они собой представляют, какими бывают разрешения и как их настроить.

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Что такое разрешения и зачем они нужны

Разрешения в Android выдают приложениям доступ к тем или иным функциям и данным смартфона. Например, навигационное приложение типа Google Maps может попросить доступ к геолокации, а фоторедактор — к галерее и хранилищу. Разрешения созданы для того, чтобы пользователь понимал, к какой информации приложения могут получить доступ — это помогает принять информированное решение о том, пользоваться ими или нет.

Какие разрешения существуют на Android и кто их просит

Датчики тела

Подобные датчики собирают чувствительную информацию о вашей физиологии, будь то пульс, кислород или пройденные шаги. Они нужны различным фитнес-трекерам для отслеживания здоровья пользователя и выдачи подсказок.

Календарь

Доступ к календарю позволяет приложению просматривать, создавать и модифицировать события в вашем календаре. Полезно для различных планировщиков задач, но это разрешение может поставить ваши персональные данные под угрозу.

Журнал звонков

Доступ к просмотру и изменению журнала звонков обычно нужен номеронабирателям, но его лучше не выдавать лишний раз, если вы сомневаетесь в приложении.

Камера

Разрешение на доступ к камере запрашивают фото-приложения, сканеры кодов и клиенты социальных сетей.

Контакты

Просмотр, редактирование и синхронизация контактов к телефонной книге. Не выдавайте это разрешение приложениям, которым оно, по факту, не нужно — иначе номера могут быть использованы для спама или фишинга.

Файлы

Доступ к файлам обычно нужен файловым менеджерам и клиентам облачных хранилищ, но желательно тщательно проверять приложения, которым вы выдаете это разрешение.

Локация

Интерактивные карты, клиенты для такси и каршеринга, погодные приложения.

Микрофон

Приложения, которые как-то задействуют голосовые команды, всегда просят доступ к микрофону, будь то голосовые помощники или приложения для звукозаписи. Вредоносные программы могут воспользоваться разрешением, чтобы подслушивать за владельцем смартфона.

Устройства в окружении

Доступ к Bluetooth и устройствам, подключенным к нему. Если вы не хотите, чтобы кто-то против вашей воли провел сопряжение смартфона с другой системой, не выдавайте это разрешение зазря.

Как менять и настраивать разрешения