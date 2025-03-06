Что нужно знать о форматах видео: от MP4 до WMV

С момента, когда люди впервые нашли способ хранить видео на ПК, разгорелась бесконечная гонка технологий в поисках более эффективных, емких и качественных форматов. Именно поэтому их так много — и портал howtogeek.com рассказал все, что нужно знать о самых популярных.

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MP4: универсальный стандарт

MPEG-4 Part 14 (или просто MP4) — один из самых широко распространенных форматов видео. Он предлагает хорошее сочетание размера и качества благодаря поддержке эффективных видео и аудио кодеков. MP4 совместимы со многими платформами: почти каждое устройство, способное воспроизводить видео, поддерживает этот формат.

MOV: формат для экосистемы Apple

MOV ассоциируется с компьютерами Apple и проигрывателем Apple Quicktime. Формат произошел от того же базового стандарта, что и MP4 — именно поэтому их иногда можно переименовать друг в друга, ничего не повредив. Однако MOV также могут содержать DRM или другие характерные для Apple дополнения, которые не работают в MP4.

AVI: устаревший формат

Audio Video Interleave (или AVI) — разработка Microsoft, выпущенная в 1992 году. Данный формат сегодня очень редко находит применение, т.к. он не слишком эффективен. Если вы наткнетесь на какое-то видео в AVI, то оно наверняка будет старым и в низком разрешении.

MKV: гибкий вариант

Matroska Video (MKV) — формат на базе открытого исходного кода. Он хорошо подходит для резервных копий медиа благодаря поддержке множественных звуковых дорожек, субтитров и даже нескольких источников видео. Хотя сейчас он пользуется большей поддержкой, чем раньше, многие встроенные проигрыватели не работают с MKV.

WMV: выбор Windows Media

Windows Media Video — еще один формат, который сегодня встречается редко. Он предназначен для встроенных приложений Windows: если точнее, для встроенного проигрывателя и браузера Internet Explorer. Помимо этого, WMV — один из ранних примеров формата, разработанного для онлайн-стриминга.

FLV: легендарный стандарт Flash Video

Flash Video (FLV) некогда был самым популярным форматом для онлайн-роликов. Он породил целое поколение творческих людей и во многом повлиял на современную интернет-культуру. Однако сама технология потеряла былую популярность вскоре после того, как Adobe прекратила поддержку проигрывателя Flash Player. Трагично, но это решение было оправданным, т.к. у FLV были свои проблемы, в том числе в плане безопасности. Отныне роль, которую раньше выполнял FLV, играет HTML5.