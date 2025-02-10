От беспроводной зарядки до ИИ: как Android изменился за последние пять лет

Android прошел долгий путь за последние пять лет — от приятных косметических обновлений до интеграции самого настоящего ИИ. Портал androidpolice.com рассказал о самых важных изменениях в Android, произошедших еще совсем недавно.

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Material You

Обновление Material You появилось в 2021 году с официальным релизом Android 12. По совместительству, с этого же момента пользователи Android получили возможность по-настоящему кастомизировать рабочую среду прямо «из коробки». Material You использует проприетарный движок чтобы менять оттенки приложений, элементов интерфейса и виджетов под выбранные обои. А благодаря этому ни один смартфон не похож на предыдущий.

Интеграция умного дома

Настройка экосистемы умного дома — не самая простая задача, но для корректной работы этой экосистемы ее нужно поддерживать. В 2021 году на Android появились как раз такие инструменты: любой планшет, умную колонку, смартфон или даже умные часы можно превратить в пульт управления собственным домом.

Спутниковые сообщения

На релизе в Android 14 были намеки на поддержку спутниковой связи, но, по какой-то причине, функционал не был активирован. По крайней мере, до выхода Pixel 9 от Google: эта линейка флагманов получила функцию Satellite SOS. Поговаривают, что и на Android 15, если у смартфона есть необходимое железо, можно реализовать поддержку спутниковых сообщений, но эта функция доступна не каждому региону и мобильному оператору.

Оптимизация батареи

Оптимизация долговечности батареи на Android заметно шагнула вперед за последние годы. Так, теперь каждый пользователь может задать лимит зарядки и сосредоточиться на выработке полезных привычек по заряжению устройства. Не говоря уже о том, что инструменты менеджмента аккумулятора позволяют настроить расход энергии приложениями, частоту их обновлений и фоновую работу, а также энергопотребление экрана.

Беспроводная зарядка

На самом деле, Android поддерживал беспроводную зарядку еще в 2012 году — просто технология по-настоящему развилась лишь много лет спустя. Сегодня различные методы беспроводной зарядки считаются ключевым шагом к будущему без кабелей. Конечно, новенькому стандарту Qi2, представленному в 2023 году, еще есть, куда расти перед полной интеграцией в новые смартфоны, но тем не менее.

Интеграция ИИ

Наконец, к разговору о новых, не до конца интегрированных технологиях можно добавить ИИ. Пожалуй, почти никто не просил о встроенном искусственном интеллекте в смартфоне до того, как инновации OpenAI вынудили крупнейшие IT-компании мира идти в ногу со временем. Многие либо приспособили уже существующие решения, либо разработали собственные. Так поступила Google с Gemini и Samsung с Galaxy AI. Хотя пока ИИ не до конца принят потребителем, мы едва начали изучать потенциал языковых моделей — и они уже делают многие функции смартфонов лучше. От камер до инструментов безопасности и предиктивного текста.