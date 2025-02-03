Чат-бота Google использовали для атаки на американцев

Злоумышленники начали использовать технологии IT-компаний США для атак на американцев. На это обратило внимание издание BleepingComputer.

© Lenta.ru

В Группе обнаружения угроз Google (GTIG) заявили, что нашли доказательства, что злоумышленники по всему миру используют чат-бота Gemini для организации и улучшения качества кибератак. С помощью виртуального ассистента хакеры занимаются разведкой и обнаруживают уязвимости в защитных системах.

Специалисты заявили, что чаще всего Gemini использовали хакеры, которых подозревают в связи с правительствами Ирана и Китая. В отчете говорится, что злоумышленники применяют технологии IT-гиганта из США в ходе атак против американских граждан.

Чаще всего Gemini помогает писать код для инструментов и скриптов, проверять уязвимости, собирать данные о потенциальных целях. Так, иранских хакеров назвали самыми главными пользователями чат-бота. В том числе, они применяли Gemini для организации фишинговых атак и изучения военных технологий США.

В Google отметили, что хакеры пытаются обойти меры безопасности Gemini, перефразируя запросы. По словам специалистов, чаще всего их попытки заканчиваются провалом.

В конце января обозреватель Bloomberg Марк Гурман назвал корпорацию Apple догоняющей на рынке смартфонов. По его словам, конкурент Samsung опередил компанию Тима Кука как в плане дизайна, так и применения искусственного интеллекта (ИИ).