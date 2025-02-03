Асфальт будет «заживать»: у дорог появится способность к регенерации

Исследователям из Королевского колледжа Лондона и Университета Суонси (Уэльс, Великобритания), ученым из Чили и специалистам Google Cloud удалось разработать новый тип асфальта. Он сможет самостоятельно «заживлять» образовавшиеся трещины, устраняя необходимость в использовании ручного труда для их ремонта, говорится в блоге Google.

Исследователями была разработана новая модель на основе собранных данных для ускорения атомистического моделирования. Так, в исследовании процессов окисления битума и образования трещин был совершен прорыв. Уточняется, что новый подход значительно быстрее и экономичнее традиционных вычислительных моделей.

Согласно опубликованному материалу, новый асфальтовый материал способен залечить микротрещину менее чем за час. Для получения битума, способного ее устранять, в него добавили крошечные пористые споры растений, пропитанные переработанными маслами.

Когда дорожное покрытие сжимается при движении транспорта, споры выдавливаются, и масло попадает в близлежащие трещины, размягчая битум настолько, что он может их заполнять.

Отмечается, что в ближайшие годы специалисты смогут выйти на этап коммерческого выпуска нового материала для использования на дорогах Великобритании.