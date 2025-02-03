Астероид размером с футбольное поле, названный 2024 YR4, может столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года. По последним данным NASA, вероятность удара составляет 1,6%. Хотя ученые не поддаются панике, они внимательно следят за его траекторией. Об этом сообщает портал Agence France-Presse (AFP).

2024 YR4 впервые обнаружили 27 декабря 2024 года в обсерватории El Sauce в Чили. По оценкам астрономов, его диаметр составляет от 40 до 90 метров. Уже к Новому году он был отмечен NASA как объект, требующий особого внимания.

« М ы п р о д о л ж а е м н а б л ю д а т ь з а н и м и с о б и р а т ь д а н н ы е . С к о р е е в с е г о , в б л и ж а й ш и е м е с я ц ы в е р о я т н о с т ь с т о л к н о в е н и я с н и з и т с я д о н у л я » , — с о о б щ и л Б р ю с Б е т т с , г л а в н ы й н а у ч н ы й с о т р у д н и к T h e P l a n e t a r y S o c i e t y .

Аналогичная ситуация произошла в 2004 году с астероидом Апофис, который сначала считался опасной угрозой, но дополнительные наблюдения исключили возможность удара.

Если 2024 YR4 все же столкнется с Землей, последствия зависят от места падения. Возможные зоны удара включают Тихий и Атлантический океаны, Южную Америку, Африку и Южную Азию.

Этот астероид относится к категории «градоубийц». По мощности его взрыв в атмосфере превысит бомбу в Хиросиме более чем в 500 раз. Он не оставит кратера, но может уничтожить крупный город, как это произошло в 1908 году в Тунгуске, где ударная волна повалила миллионы деревьев на площади 2 тысячи квадратных километров. Если астероид взорвется над океаном, возможны цунами, особенно если это произойдет недалеко от побережья.

К счастью, у человечества есть время подготовиться. В 2022 году NASA успешно испытало миссию DART, отклонив астероид с помощью космического аппарата. Этот метод может быть применен и к 2024 YR4.

Кроме того, ученые рассматривают другие способы: лазерное испарение части астероида для изменения его траектории и «гравитационный трактор» — космический корабль, который медленно отклонит астероид от Земли своей гравитацией. Если эти методы окажутся неэффективными, то для предотвращения человеческих жертв будет проведена эвакуация населения из зоны возможного удара.