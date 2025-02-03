Индийский навигационный спутник не вышел на назначенную орбиту

Индийский навигационный спутник серии Navigation with Indian Constellation (NavIC) не вышел на назначенную орбиту.

Индийский навигационный спутник не вышел на назначенную орбиту
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Об этом со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований сообщает телеканал NDTV.

«Операции по повышению орбиты с целью выведения спутника в назначенную позицию не могли быть выполнены, поскольку клапаны для подачи окислителя для запуска двигателей повышения орбиты не открылись», заявили в организации.

В настоящее время космический аппарат находится на эллиптической орбите в полностью работоспособном состоянии.

«Разрабатываются альтернативные стратегии миссии по использованию спутника для навигации на эллиптической орбите», сказала индийская сторона.

Спутник серии NavIC был запущен в ходе сотого запуска с космодрома на острове Шрихарикота ракетой Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV).

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