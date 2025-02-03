Индийский навигационный спутник не вышел на назначенную орбиту

Индийский навигационный спутник серии Navigation with Indian Constellation (NavIC) не вышел на назначенную орбиту.

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Об этом со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований сообщает телеканал NDTV.

« О п е р а ц и и п о п о в ы ш е н и ю о р б и т ы с ц е л ь ю в ы в е д е н и я с п у т н и к а в н а з н а ч е н н у ю п о з и ц и ю н е м о г л и б ы т ь в ы п о л н е н ы , п о с к о л ь к у к л а п а н ы д л я п о д а ч и о к и с л и т е л я д л я з а п у с к а д в и г а т е л е й п о в ы ш е н и я о р б и т ы н е о т к р ы л и с ь » , — з а я в и л и в о р г а н и з а ц и и .

В настоящее время космический аппарат находится на эллиптической орбите в полностью работоспособном состоянии.

« Р а з р а б а т ы в а ю т с я а л ь т е р н а т и в н ы е с т р а т е г и и м и с с и и п о и с п о л ь з о в а н и ю с п у т н и к а д л я н а в и г а ц и и н а э л л и п т и ч е с к о й о р б и т е » , — с к а з а л а и н д и й с к а я с т о р о н а .

Спутник серии NavIC был запущен в ходе сотого запуска с космодрома на острове Шрихарикота ракетой Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV).