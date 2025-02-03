Активные ядра галактик осложнили поиски внеземного разума

Один из основных способов выяснить, одиноки ли мы во Вселенной, — поиск так называемых техносигнатур, то есть признаков искусственных структур или технологической деятельности внеземных цивилизаций. Это основное направление работы Project Hephaistos — шведской научной инициативы, подобной всем известному SETI, но более «узкоспециализированной».

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Из 5 миллионов звезд, обнаруженных обсерваторией Gaia Европейского космического агентства, «Проект Гефест» выбрал семь кандидатов на сферы Дайсона вокруг звезд M-типа (красных карликов). Результаты их углубленного изучения подготовлены к публикации в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Сферы Дайсона — это гипотетические мегаструктуры, которые высокоразвитые цивилизации могли бы строить вокруг своих звезд для максимально эффективного использования энергии. Их можно обнаружить по переизлучению в инфракрасном диапазоне, отличиям спектра звезды от типичного, ее затенению и т. п. косвенным признакам — важно только не спутать их с естественными источниками.

« К о г д а я у в и д е л п е р в о н а ч а л ь н ы е р е з у л ь т а т ы п р о е к т а H e p h a e s t o s в п р о ш л о м г о д у , я б ы л н а с т р о е н с к е п т и ч е с к и — о н и и с с л е д о в а л и 5 м и л л и о н о в з в е з д , и е с л и в ы п р о в о д и т е т а к и е м а с ш т а б н ы е н а б л ю д е н и я , в е л и к а в е р о я т н о с т ь , ч т о в а ш и и з м е р е н и я м о г у т в к л ю ч а т ь и з л у ч е н и е о т ф о н о в ы х и с т о ч н и к о в . В р я д л и з в е з д ы б у д у т и з у ч а т ь т а к с и л ь н о , и э т о , п о с у т и , г о в о р и т о т о м , ч т о р а д и о и з л у ч е н и е , с к о р е е в с е г о , и с х о д и т о т ф о н о в ы х р а д и о г а л а к т и к . Н о т о г д а н у ж н о и с к а т ь о с о б ы й т и п г а л а к т и к , к о т о р ы е с л а б ы в о п т и ч е с к о м д и а п а з о н е , н о о ч е н ь я р к и в и н ф р а к р а с н о м . Е д и н с т в е н н ы е и з в е с т н ы е м н е г а л а к т и к и с т а к и м и с в о й с т в а м и , — э т о D O G s ( D u s t O b s c u r e d G a l a x i e s ) , и л и п ы л ь н ы е г а л а к т и к и » , — о б ъ я с н и л а с т р о н о м М а й к л Г а р р е т т и з М а н ч е с т е р с к о г о у н и в е р с и т е т а .

Ученые проанализировали наблюдения усовершенствованной сети многоэлементных радиоинтерферометров e-MERLIN и Европейской РСДБ-сети в поисках данных о самом ярком радиоисточнике из вышеупомянутых — и обнаружили, что у него есть три радиоаналога.

« О н и н е д о л ж н ы п р и н а д л е ж а т ь о д н о й ц и в и л и з а ц и и . В п р о т и в н о м с л у ч а е м н о ж е с т в о а н о м а л ь н ы х з в е з д б ы л о б ы с в я з а н о в р о и н а н е б е , а н е о г р а н и ч и в а л о с ь б ы с е м ь ю . В т о т м о м е н т м ы п о н я л и , ч т о л и б о р а з н ы е в н е з е м н ы е ц и в и л и з а ц и и , р а с п о л о ж е н н ы е н а р а с с т о я н и и с о т е н с в е т о в ы х л е т , о с в о и л и о д н и и т е ж е и л и с х о ж и е п е р е д о в ы е т е х н о л о г и и р а д и о и з л у ч е н и я , л и б о у э т и х с и г н а л о в е с т е с т в е н н о е п р о и с х о ж д е н и е . М ы п р е д п о ч л и п р е д п о л о ж и т ь , ч т о э т о к а к и е - т о п р и р о д н ы е о б ъ е к т ы з а п р е д е л а м и М л е ч н о г о П у т и — и , с к о р е е в с е г о , г о р я ч и е D O G s » , — п р и з н а л с я а с п и р а н т Т о н г т я н ь Р е н и з Ц е н т р а а с т р о ф и з и к и Д ж о д р е л л - Б э н к в М а н ч е с т е р с к о м у н и в е р с и т е т е .

Эти результаты фактически подтвердили выдвинутую ранее гипотезу, что некоторые объекты могут казаться сферами Дайсона из-за загрязнения посторонним радио- и инфракрасным излучением. Но это не исключает оставшиеся шесть кандидатов — а наоборот, указывает на важность их углубленного изучения.

Дело это нескорое — космические телескопы Gaia и WISE выведены из эксплуатации по истечению срока службы, и пока неясно, какие столь же эффективные инструменты могли бы их заменить.