Активные ядра галактик осложнили поиски внеземного разума

Активные ядра галактик мешают искать внеземной разум
Один из основных способов выяснить, одиноки ли мы во Вселенной, — поиск так называемых техносигнатур, то есть признаков искусственных структур или технологической деятельности внеземных цивилизаций. Это основное направление работы Project Hephaistos — шведской научной инициативы, подобной всем известному SETI, но более «узкоспециализированной».
Из 5 миллионов звезд, обнаруженных обсерваторией Gaia Европейского космического агентства, «Проект Гефест» выбрал семь кандидатов на сферы Дайсона вокруг звезд M-типа (красных карликов). Результаты их углубленного изучения подготовлены к публикации в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
Сферы Дайсона — это гипотетические мегаструктуры, которые высокоразвитые цивилизации могли бы строить вокруг своих звезд для максимально эффективного использования энергии. Их можно обнаружить по переизлучению в инфракрасном диапазоне, отличиям спектра звезды от типичного, ее затенению и т. п. косвенным признакам — важно только не спутать их с естественными источниками.
«Когда я увидел первоначальные результаты проекта Hephaestos в прошлом году, я был настроен скептически — они исследовали 5 миллионов звезд, и если вы проводите такие масштабные наблюдения, велика вероятность, что ваши измерения могут включать излучение от фоновых источников. Вряд ли звезды будут изучать так сильно, и это, по сути, говорит о том, что радиоизлучение, скорее всего, исходит от фоновых радиогалактик. Но тогда нужно искать особый тип галактик, которые слабы в оптическом диапазоне, но очень ярки в инфракрасном. Единственные известные мне галактики с такими свойствами, — это DOGs (Dust Obscured Galaxies), или пыльные галактики», — объяснил астроном Майкл Гарретт из Манчестерского университета.
Ученые проанализировали наблюдения усовершенствованной сети многоэлементных радиоинтерферометров e-MERLIN и Европейской РСДБ-сети в поисках данных о самом ярком радиоисточнике из вышеупомянутых — и обнаружили, что у него есть три радиоаналога.
«Они не должны принадлежать одной цивилизации. В противном случае множество аномальных звезд было бы связано в рои на небе, а не ограничивалось бы семью. В тот момент мы поняли, что либо разные внеземные цивилизации, расположенные на расстоянии сотен световых лет, освоили одни и те же или схожие передовые технологии радиоизлучения, либо у этих сигналов естественное происхождение. Мы предпочли предположить, что это какие-то природные объекты за пределами Млечного Пути — и, скорее всего, горячие DOGs», — признался аспирант Тонгтянь Рен из Центра астрофизики Джодрелл-Бэнк в Манчестерском университете.
Эти результаты фактически подтвердили выдвинутую ранее гипотезу, что некоторые объекты могут казаться сферами Дайсона из-за загрязнения посторонним радио- и инфракрасным излучением. Но это не исключает оставшиеся шесть кандидатов — а наоборот, указывает на важность их углубленного изучения.
Дело это нескорое — космические телескопы Gaia и WISE выведены из эксплуатации по истечению срока службы, и пока неясно, какие столь же эффективные инструменты могли бы их заменить.
«Разработка новых астрономических инструментов не следует быстрым циклам обновления потребительской электроники — на это уходят десятилетия», — посетовал Тонгтянь.