В ледовом щите Гренландии ускорилось формирование трещин

Ученые британского Даремского университета обнаружили резкое ускорение в формировании трещин в ледовом щите Гренландии, сообщается на сайте учебного заведения.

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Исследователи изучили свыше 8 тысяч трехмерных карт поверхности Гренландии, созданных при помощи спутниковых снимков. Выяснилось, что с 2016 по 2021 год размеры и глубина трещин на краях ледяного щита крупнейшего на Земле острова значительно увеличились.

" Р о с т к о л и ч е с т в а т р е щ и н п р о и с х о д и т б ы с т р е е , ч е м б ы л о з а ф и к с и р о в а н о р а н е е " , – у к а з а л и в п р е с с - с л у ж б е у ч р е ж д е н и я .

Там, где лед движется быстрее из-за теплого воздуха, трещины становятся глубже. В некоторых районах увеличение трещин составило 25%.

Ранее американские ученые выяснили, что из-за таяния антарктических ледников может вырасти частота и мощность извержений вулканов. Чем быстрее тает лед, тем сильнее его воздействие на поверхность. Пласты льда снимают давление с суши, что провоцирует извержения, считают исследователи.