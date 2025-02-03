В бивнях мамонтов обнаружили следы планетарной катастрофы

Исследователь Фейрстоун, исследуя бивни мамонтов и кости бизонов, обнаружил во многих из них крохотные дырочки, содержащие металлические частицы. Результаты анализов показали, что они состоят из железа и никеля — стандартный состав для метеорита.

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Оценив расположение кратеров на костях, исследователь выяснил, что поток частиц шел с одной стороны, слегка под углом к горизонту, и произошло это около 12 000 лет назад.

Метеорит был достаточно крупным, так как изучаемые кости были найдены не только на Аляске, но и в Сибири.

В 2007 году группа ученых под руководством Ричарда Файерстоуна выдвинула так называемую «ударную гипотезу молодого дриаса». Согласно этой теории, причиной окончательного исчезновения ледниковой мегафауны, тысячелетнего похолодания (известного как молодой дриас) и исчезновения североамериканской археологической культуры Кловис стало столкновение Земли с крупным космическим телом — кометой или астероидом диаметром в несколько сотен метров — около 12 900 лет назад, передает дзен-канал «Альтернативная история Х».