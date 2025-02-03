Белые медведи в Арктике начали голодать

Ученые из Университета Торонто в Канаде доказали прямую связь между сокращением морского льда из-за глобального потепления и снижением численности белых медведей. Они исследовали популяцию, обитающую в западной части Гудзонова залива и выявили негативные тенденции.

Ученые разработали специальную «биоэнергетическую» модель. Она учитывала количество энергии, которое медведи получали от охоты на тюленей, и энергии, необходимой им для роста и размножения. Модель позволяла отследить полный жизненный цикл отдельных медведей, от детеныша до взрослой особи, и сравнить со средними показателями по популяции за 1979-2021 годы.

Результаты показали, что за указанный период популяция белых медведей в регионе сократилась почти на 50%. Вес животных также уменьшился. Масса взрослых самок снизилась на 39 кг, годовалых детенышей на 26 кг.

Ученые заключили, что медведи не получают достаточного количества энергии из-за нехватки пищи. Таяние морского льда влечет за собой сокращение сезона охоты. В результате у самок образуется меньше молока, что ставит под угрозу выживание детенышей.

Кроме того, самки рожают меньше детенышей. Количество медвежат в помете сократилось на 11% по сравнению с тем, что было почти 40 лет назад. Детеныши дольше остаются рядом с матерями, поскольку слишком слабы, чтобы выжить самостоятельно.

Западная часть Гудзонова залива долгое время считалась лидером по численности белых медведей во всем мире. Но глобальное потепление привело к сокращению количества этих животных. Ученые полагают, что аналогичные процессы могут происходить и в других частях Арктики, которая нагревается в четыре раза быстрее остального мира, сообщает Science.

Ранее ученые назвали время исчезновения последней ледяной зоны Арктики. Это самый старый и крупный ледниковый щит в Северном Ледовитом океане. Он пролегает между северной оконечностью Гренландии и Канадским арктическим архипелагом. Из-за потепления он может разрушиться уже к середине текущего столетия. Это на 30-40 лет раньше, чем предполагали предыдущие модели.