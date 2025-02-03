Крупнейшую в мире солнечную электростанцию захотели закрыть

Солнечная электростанция Ivanpah, открывшаяся в 2014 году как крупнейшая в мире солнечная электростанция, может быть закрыта к 2026 году. На станции, расположенной в калифорнийской пустыне Мохаве, используются зеркала для отражения солнечного света и выработки электроэнергии, но ее критикуют за высокую стоимость, воздействие на окружающую среду и гибель птиц. Две из трех башен станции будут закрыты, а третья может последовать за ними.

Владельцы станции, включая NRG Energy, Google и Kelvin Energy, не выплатили федеральный кредит в размере 1,6 миллиарда долларов, использованный для финансирования проекта. Хотя федеральное правительство участвовало в обсуждении вопроса о закрытии башен, они стремятся вернуть как можно большую часть кредита, пишут СМИ.

Хотя станция столкнулась с трудностями, она помогла ввести крупномасштабную солнечную энергетику в обиход. Сейчас солнечная энергия составляет 17 % энергии в Калифорнии. Критики государственных инвестиций в возобновляемую энергетику указывают на неудачи, подобные Ivanpah, но сторонники утверждают, что эти риски необходимы для “поддержки технологий чистой энергии”.