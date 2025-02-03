Илон Маск заинтересовался загадочным объектом на Марсе

Илон Маск, глава SpaceX, поддержал отправку экспедиции на Марс для исследования «квадратной структуры», обнаруженной на снимках NASA. Об этом сообщает Daily Mail.

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Фотография загадочного объекта, ставшая вирусной в сети, вызвала предположения о ее искусственной природе происхождения. Хотя Джо Роган назвал структуру «естественной», Маск ответил, что нужно отправить астронавтов для исследования.

Эксперты пока не объяснили происхождение структуры, но конспирологи видят в ней доказательство инопланетной цивилизации. Структура имеет размеры около 235 метров и сравнивается с пирамидой Хеопса. ИИ-расчеты показывают, что наклон структуры может быть аналогичным пирамиде — 51,5 градуса.

Фото было сделано камерой Mars Orbiter Camera и доступно на сайте Mars Image Explorer.

Квадратные и прямоугольные формы встречаются в природе, например, на Тасмановом полуострове в Австралии. «Мозаичная мостовая» образовалась в результате сдвигов земной коры и эрозии.

Маск продолжает работу над миссией на Марс, несмотря на неудачу седьмого испытательного полета Starship. Он заявил, что каждый запуск Starship — шаг к Марсу.

Маск усилил свое намерение колонизировать Марс, подчеркнув, что его миссия — сделать человечество многопланетным видом. Он также обеспокоен снижением рождаемости, считая это угрозой цивилизации. В начале карьеры он заявил о своем намерении колонизировать Марс.