Наноцветок сделали смертельно опасным для бактерий

Наноструктуры, похожие на гвоздику, смогут в будущем использоваться в повязках для ускорения заживления ран. Лабораторные испытания, результаты которых опубликованы в журнале ACS Applied Bio Materials, показали хорошие антибактериальные и противовоспалительные свойства, а также биосовместимость прототипов таких повязок.

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Наноцветы — это крошечные самоорганизующиеся структуры из широко встречающихся в природе полифенолов. Большая площадь их поверхности дает достаточно места для присоединения молекул лекарств, что делает наноцветы особенно подходящими для доставки медикаментов.

Для своих «цветущих» повязок ученые выбрали фосфат меди (II) и дубильную кислоту (танин) из-за их антибиотических и противовоспалительных свойств. Наноцветки вырастили в солевом растворе и закрепили их на волокнах, образованных электропрядением из универсального биополимера — смеси гуммиарабика, поливинилового спирта и поликапролактона.

В ходе тестов повязки с наноцветами инактивировали широкий спектр культивируемых бактерий (включая E. coli, Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus) и их антибиотикоустойчивые биопленки, поглощали активные формы кислорода и не повреждали выращенные в лаборатории человеческие клетки.

Разработчики называют свои наноцветки прорывом и надеются, что они станут натуральным, экономически выгодным и высокоэффективным решением для борьбы с инфекциями и ускорения заживления ран, с перспективой пересмотра стандартов лечения.