OpenAI хочет открыть исходный код старых версий ChatGPT

OpenAI, столкнувшись с ростом конкуренции от новых открытых моделей искусственного интеллекта, таких как DeepSeek, обдумывает стратегию открытия исходного кода своих старых версий ChatGPT. Сэм Альтман, глава OpenAI, поделился на сессии в Reddit, что компания обдумывает «разработку новой стратегии открытого кода», хотя это пока не стоит в приоритете задач, пишет PEPELAC.NEWS.

Кевин Уэйл, главный продуктовый директор OpenAI, добавил, что инициатива по открытию кода старых моделей поможет углубить академические и коммерческие исследования в области ИИ. Это движение нацелено на поддержание влияния компании в среде усиленной конкуренции и ускоренного развития технологий искусственного интеллекта.

Сэм Альтман планирует обсудить этот стратегический шаг во время своих предстоящих встреч с разработчиками, инвесторами и лидерами отрасли в Токио, Нью-Дели, Дубай и Германии, подчеркивая значимость адаптации к изменяющимся условиям рынка ИИ.