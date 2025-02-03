TSMC поделилась планами по выпуску самых технологичных чипов в истории

Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший в мире производитель полупроводников, рассматривает возможность строительства нового завода в районе Шалун, Тайнань, для производства 1-нм чипов. Предполагается, что новая фабрика, получившая название Fab 25, станет гигантским комплексом, включающим в себя шесть производственных площадок. Об этом сообщает издание Economic Daily News (EDN).

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Выбор места для строительства обусловлен стремлением усилить синергию существующего кластера передовых производств в Южном научном парке (ЮНП). Новая фабрика также станет ключевым элементом инвестиций в рамках программы «Большой южный новый кремниевый треугольник», соединяя научные парки Цзяи на севере и Гаосюн и Пиндун на юге. Это решение демонстрирует приверженность TSMC к развитию производства на Тайване, после завершения зарубежных проектов в США, Японии и Германии.

TSMC пока не подтверждает выбор конкретного места для строительства, заявляя, что при выборе площадки учитывается множество факторов, и подчеркивая, что Тайвань остается для компании основной базой производства. Окончательное решение будет объявлено публично.

Согласно имеющейся информации, TSMC уже строит новые фабрики в Баошане, Синьчжу (Fab 20) и Нанцзы, Гаосюн (Fab 22), которые будут специализироваться на производстве 2-нм чипов. Fab 21 находится в США, Fab 23 в Японии и Fab 24 в Германии. В соответствии с этой хронологией размещения фабрик, Fab 25 в Тайнане станет следующим этапом развития компании.

TSMC уже подала заявку в администрацию ЮНП на выделение земли в районе Шалун для размещения завода по производству 1,4-нм и 1-нм чипов. Предполагается строительство шести заводов: первые три, P1-P3, будут выпускать 1,4-нм чипы, а следующие три - 1-нм. Однако, если строительство завода в Центральном научном парке (ЦНП) будет ускорено, то приоритет производства 1,4-нм чипов может быть отдан ЦНП, а в Шалуне могут начать выпуск 1-нм чипов на первых трех площадках, а на остальных трех - 0,7-нм чипов.