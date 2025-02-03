Под Калифорнией выявлено расслоение земной коры

Земная кора расслаивается под Калифорнией
Расслоение земной коры выявлено под горами Сьерра-Невада в Калифорнии. Но ученые не спешат бить тревогу: литосферное отслоение (деламинация) — нормальный геологический процесс, сопровождающий, как считается, формирование континентов, и обусловлен он разной плотностью пород в коре.
Прямо сейчас это происходит под Сьерра-Невадой. Под южной частью хребта литосфера уже отслоилась и погрузилась вглубь мантии, под центральной Сьеррой в настоящее время отслаивается, а до северного конца горной цепи процесс еще не дошел.
На поверхности нет никаких признаков бурных изменений глубоко под землей.
«Вы можете стоять в горах Сьерра-Невада и ловить рыбу, а под вами может отслаиваться огромный слой, и вы даже не будете об этом знать», — уверяет геолог Вера Шульте-Пелкум из Университета Колорадо в Боулдере.
Ранее исследователи замечали необычайно глубокие (40 км) землетрясения под Сьеррой с толчками магнитудой от 1,9 до 3,2, и это, по словам Шульте-Пелкум, странно — обычно на такой глубине породы достаточно теплые, под большим давлением, и могут деформироваться, не разрушаясь и не образуя сейсмические волны.
Ученые проанализировали записи сейсмической активности в регионе с 1985 по 2023 год. С подробными результатами можно ознакомиться в журнале Geophysical Research Letters.
Выявлен слой глубиной 40-70 км, где происходит литосферное отслоение. Причем под южной частью Сьерра-Невады, близ национального парка Секвойя, оно уже завершилось три или четыре миллиона лет назад, под северной, вокруг озера Тахо, еще не началось, а под национальным парком Йосемити — в самом разгаре.
«Теперь мы говорим: "Я думаю, это все еще продолжается", так что мы как бы застукали это с поличным», — отмечает ученая.
По ее словам, схожие процессы формирования континентальной коры могут происходить в других местах мира, в том числе в Новой Зеландии, на Анатолийском плоскогорье в Турции и в Карпатах в Восточной Европе.