Под Калифорнией выявлено расслоение земной коры

Расслоение земной коры выявлено под горами Сьерра-Невада в Калифорнии. Но ученые не спешат бить тревогу: литосферное отслоение (деламинация) — нормальный геологический процесс, сопровождающий, как считается, формирование континентов, и обусловлен он разной плотностью пород в коре.

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Прямо сейчас это происходит под Сьерра-Невадой. Под южной частью хребта литосфера уже отслоилась и погрузилась вглубь мантии, под центральной Сьеррой в настоящее время отслаивается, а до северного конца горной цепи процесс еще не дошел.

На поверхности нет никаких признаков бурных изменений глубоко под землей.

« В ы м о ж е т е с т о я т ь в г о р а х С ь е р р а - Н е в а д а и л о в и т ь р ы б у , а п о д в а м и м о ж е т о т с л а и в а т ь с я о г р о м н ы й с л о й , и в ы д а ж е н е б у д е т е о б э т о м з н а т ь » , — у в е р я е т г е о л о г В е р а Ш у л ь т е - П е л к у м и з У н и в е р с и т е т а К о л о р а д о в Б о у л д е р е .

Ранее исследователи замечали необычайно глубокие (40 км) землетрясения под Сьеррой с толчками магнитудой от 1,9 до 3,2, и это, по словам Шульте-Пелкум, странно — обычно на такой глубине породы достаточно теплые, под большим давлением, и могут деформироваться, не разрушаясь и не образуя сейсмические волны.

Ученые проанализировали записи сейсмической активности в регионе с 1985 по 2023 год. С подробными результатами можно ознакомиться в журнале Geophysical Research Letters.

Выявлен слой глубиной 40-70 км, где происходит литосферное отслоение. Причем под южной частью Сьерра-Невады, близ национального парка Секвойя, оно уже завершилось три или четыре миллиона лет назад, под северной, вокруг озера Тахо, еще не началось, а под национальным парком Йосемити — в самом разгаре.

« Т е п е р ь м ы г о в о р и м : " Я д у м а ю , э т о в с е е щ е п р о д о л ж а е т с я " , т а к ч т о м ы к а к б ы з а с т у к а л и э т о с п о л и ч н ы м » , — о т м е ч а е т у ч е н а я .

По ее словам, схожие процессы формирования континентальной коры могут происходить в других местах мира, в том числе в Новой Зеландии, на Анатолийском плоскогорье в Турции и в Карпатах в Восточной Европе.