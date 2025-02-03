Оценена ремонтопригодность бюджетных Galaxy A36 и A56

Французское подразделение Samsung опубликовало рейтинг ремонтопригодности бюджетных моделей Samsung Galaxy A36 и A56. Согласно рейтингу, эти модели имеют высокие оценки.

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Оба телефона получили 8,4 из 10 баллов ремонтопригодности. Galaxy A36 имеет такую же оценку, как его предшественник, А35, в то время как Galaxy A56 набрал на 0,1 балла меньше, чем A55.

В описании присуждения баллов указано, что A56 имеет некоторые детали, которые сложнее разобрать, чем у предыдущей модели.

Известно, что оба телефона получат 6,6" AMOLED-дисплей. Galaxy A36 будет оснащён чипом Snapdragon 6 Gen 3 или Snapdragon 7s Gen 2, Galaxy A56 получит новый чипсет Exynos 1580. Ожидается, что эти новые модели Galaxy A «будут представлены в ближайшее время».