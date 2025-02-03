Природный феномен Ла-Нинья не окажет значительного влияния на состояние атмосферы.

Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

« Я в л е н и е Л а - Н и н ь я , п р о т и в о п о л о ж н о е Э л ь - Н и н ь о , к о г д а п р о и с х о д и т п о н и ж е н и е т е м п е р а т у р ы в ц е н т р а л ь н ы х и в о с т о ч н ы х а к в а т о р и я х Т и х о г о о к е а н а , д е й с т в и т е л ь н о с е й ч а с в ы р а ж е н о , н о н е о ч е н ь и н т е н с и в н о » , — у с п о к о и л с и н о п т и к .

По его словам, климатический процесс приведет лишь к небольшим отклонениям от нормы: температура понизится менее чем на градус. По оценкам метеорологов, Ла-Нинья продлится недолго и перейдет в нейтральную фазу уже в марте-апреле.

В то же время, по данным ученых Гавайского университета, за последний век явления Ла-Нинья, которые являются противоположной фазой Эль-Ниньо, стали более частыми и продолжительными. Некоторые продолжительные Ла-Нинья произошли после супер-Эль-Ниньо из-за массивного выброса тепла из верхних слоев океана, однако 2007, 2010 и 2020 годы эту статистику нарушают.

Ранее Вильфанд заявил, что 2025 год может войти в пятерку или даже тройку самых жарких на планете. Однако обновить температурный рекорд нынешнему году, вероятно, не удастся.