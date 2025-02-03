Влияние Ла-Ниньи на погоду оценили
Природный феномен Ла-Нинья не окажет значительного влияния на состояние атмосферы.
Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Явление Ла-Нинья, противоположное Эль-Ниньо, когда происходит понижение температуры в центральных и восточных акваториях Тихого океана, действительно сейчас выражено, но не очень интенсивно», — успокоил синоптик.
По его словам, климатический процесс приведет лишь к небольшим отклонениям от нормы: температура понизится менее чем на градус. По оценкам метеорологов, Ла-Нинья продлится недолго и перейдет в нейтральную фазу уже в марте-апреле.
В то же время, по данным ученых Гавайского университета, за последний век явления Ла-Нинья, которые являются противоположной фазой Эль-Ниньо, стали более частыми и продолжительными. Некоторые продолжительные Ла-Нинья произошли после супер-Эль-Ниньо из-за массивного выброса тепла из верхних слоев океана, однако 2007, 2010 и 2020 годы эту статистику нарушают.
Ранее Вильфанд заявил, что 2025 год может войти в пятерку или даже тройку самых жарких на планете. Однако обновить температурный рекорд нынешнему году, вероятно, не удастся.
«Но это пока такие расчеты, которые мне напоминают прогноз инфляции», — отшутился меторолог.