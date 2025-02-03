OpenAI представила новый ИИ-сервис

Компания OpenAI анонсировала новый ИИ-агент под названием Deep Search, предназначенный для проведения глубоких и сложных исследований с использованием платформы ChatGPT. Об этом сообщает издание TechCrunch.

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Как заявляет компания в своем блоге, опубликованном в воскресенье, новая функция разработана для «людей, занимающихся интенсивной интеллектуальной работой в таких областях, как финансы, наука, политика и инженерия, и нуждающихся в тщательных, точных и достоверных исследованиях». Deep Search также может быть полезен для тех, кто делает «покупки, которые обычно требуют тщательного исследования, например, автомобилей, бытовой техники и мебели».

В отличие от обычного быстрого ответа или резюме, Deep Search тщательно рассматривает информацию из множества веб-сайтов и других источников. На данный момент функция доступна пользователям ChatGPT Pro с ограничением в 100 запросов в месяц. В ближайший месяц доступ расширится до пользователей ChatGPT Plus и Team, а затем и до Enterprise.

Для использования Deep Search необходимо выбрать соответствующий пункт в редакторе и ввести запрос, при желании прикрепив файлы или электронные таблицы. На данный момент функция доступна только в веб-версии, интеграция с мобильными и настольными приложениями ожидается в этом месяце. Обработка запроса занимает от 5 до 30 минут, пользователь получит уведомление по завершении поиска.

В настоящее время результаты Deep Search представлены только в текстовом формате. Однако OpenAI планирует вскоре добавить встроенные изображения, визуализацию данных и другие аналитические выводы. Также в планах — возможность подключения «более специализированных источников данных», включая ресурсы на основе подписки и внутренние ресурсы.

Тестирование Deep Search на Humanity's Last Exam, включающем более 3000 сложных вопросов из различных академических областей, показало точность в 26,6%. Хотя это может показаться низким результатом, сам тест разработан для того, чтобы быть сложнее других бенчмарков. Тем не менее, модель o3 в Deep Search превзошла Gemini Thinking (6,2%), Grok-2 (3,8%) и GPT-4o от OpenAI (3,3%).

OpenAI признает, что Deep Search имеет ограничения: модель может допускать ошибки и делать неверные выводы, испытывать трудности с различением авторитетной информации и слухов, а также не всегда сообщать о своей неуверенности. Возможны также ошибки форматирования в отчетах и ссылках.