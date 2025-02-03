Стоимость разработки DeepSeek R1 оказалась в сотни раз больше заявленного

Компания DeepSeek заявляла, что на обучение ее ИИ-модели R1 было потрачено всего $5 млн.

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Однако исследование SemiAnalysis показывает, что реальные затраты оказались примерно в 400 раз выше — около $1.6 млрд на оборудование и $944 млн на операционные расходы.

Известно, что DeepSeek владеет 10 000 GPU NVIDIA H800 (разработанных для Китая) и 10 000 H100, а также использует H20 AI-ускорители. Эти вычислительные мощности разделяются между DeepSeek и ее материнской компанией High-Flyer.

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Первоначальная сумма в $5 млн, вероятно, отражала лишь часть расходов на эксплуатацию модели. DeepSeek активно нанимала ведущих специалистов, предлагая зарплаты свыше $1.3 млн в год.

Ошибочные финансовые данные вызвали панику на рынке и привели к серьезным колебаниям акций.