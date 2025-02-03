Эксперт рассказал, как придумать сложный пароль

Защита личных данных в интернете – задача первостепенной важности. Вице-президент по информационной безопасности МТС Банка Илья Зуев поделился с «Газетой.Ru» простым, но эффективным способом создания надежных паролей, которые помогут обезопасить ваши аккаунты от злоумышленников.

© Газета.Ru

Как отметил эксперт, сложные пароли, соответствующие всем требованиям безопасности, зачастую трудно запомнить. Использование менеджеров паролей, хотя и является хорошим решением, требует отдельного, надежно защищенного пароля для доступа.

Зуев предлагает альтернативный метод: создание пароля на основе мнемонической фразы. Например, взяв фразу «Как Накормить Кота», нужно набрать ее на английской раскладке клавиатуры (получится «RfrYfrjhvbnmRjnf»), а затем добавить в середину цифры и специальные символы (например, «Rfr12@#YfrjhvbnmRjnf»). При необходимости смены пароля достаточно менять только цифры и спецсимволы, оставляя основную часть неизменной. Таким образом, запоминание пароля значительно упрощается.

Эксперт подчеркнул, что даже самый надежный пароль не гарантирует абсолютной безопасности. Он настоятельно рекомендует активировать двухфакторную аутентификацию (2FA) везде, где это возможно.

Зуев также предоставил список паролей, которые категорически не следует использовать: пароли короче 12 символов, без цифр, заглавных букв и спецсимволов; простые комбинации типа «1qaz@WSX» или «Qwerty123!@#»; пароли, основанные на датах («Осень2024##», «Январь2025@!»); именные пароли («Даша1991!@#»); и пароли с очевидными заменами букв на цифры («P@ssw0rd!»).