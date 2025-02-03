Физики выяснили, чем опасны пылевые облака над поверхностью Луны

Пылевые облака, возникающие над поверхностью Луны, описывали еще астрономы XVIII века. Правда, тогда ученые полагали, что это не скопления частиц пыли, а настоящая атмосфера. Лишь в XX веке физики разгадали природу этого явления. Ученые обобщили все имеющиеся сведения об этом явлении и заключили, что пылевые облака вовсе не так безобидны, как может показаться на первый взгляд.

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По мнению российских физиков Алексея Архипова и Максима Ходаченко, скопления пыли над поверхностью спутника Земли могут быть причиной крушения космических аппаратов. Так, ученые высказали гипотезу, что индийский лунный зонд «Викрам» миссии «Чандраян-3» и израильский космический аппарат «Берешит» могли потерпеть катастрофу именно из-за воздействия лунной пыли, которая тормозила движение корабля в момент его спуска на поверхность Луны. Ученые обратили внимание на высокую плотность лунных пылевых облаков: когда космический аппарат попадает в такое облако, частички пыли соприкасаются с его корпусом, возникает эффект трения, и скорость снижения аппарата замедляется.

Кроме того, ученые выяснили, что чаще всего облака лунной пыли фиксируются в двух районах: в окрестностях Восточного моря (оно расположено на западной окраине видимого с Земли полушария Луны) и в окрестностях Краевого Моря, которое находится ровно на противоположной стороне лунного диска, на восточном краю видимой его части.

Интересно, что частота образования пылевых облаков связана с солнечной активностью по принципу обратной корреляции: то есть лунные облака образуются тогда, когда на Солнце наблюдается относительно спокойный период. Ученые предположили, что во время высокой солнечной активности пылевые облака рассеиваются под воздействием солнечного ветра. Более того, самые плотные скопления пыли над поверхностью Луны формируются в периоды интенсивных метеорных потоков. В ходе исследований ученые анализировали данные, полученные аппаратом LADEE («Исследователь лунной атмосферы и пылевого окружения»), который был запущен 7 сентября 2013 года и летал по орбите Луны на высоте около 250 километров. Статья с результатами работы ученых опубликована на ресурсе arXiv.org Корнелльского университета.