Раскрыты цены на новую линейку складных смартфонов Samsung

Инсайдер Anthony (@TheGalox_) раскрыл цены и характеристики грядущей линейки складных смартфонов Samsung, которая выйдет в 2025 году.

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Флагманский Galaxy Z Fold 7 будет стоить $1899, тогда как раскладушка Galaxy Z Flip 7 обойдется покупателям в $1099. Кроме того, Samsung готовит доступную версию складного смартфона — Galaxy Z Flip FE, который будет стоить около $799.

Все устройства получат флагманский чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy, но в некоторых моделях могут использоваться фирменные процессоры Samsung.

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Так, Galaxy Z Flip 7, возможно, получит версию на Exynos 2500, а в Z Flip FE могут установить Exynos 2500e.

Кроме этих моделей, в 2025 году Samsung представит инновационный складной смартфон Galaxy G Fold с тройным складывающимся дисплеем. Однако подробностей о нем пока нет.