Раскрыт дизайн нового флагманского смартфона Zenfone 12 Ultra

Asus официально подтвердила, что Zenfone 12 Ultra будет представлен 6 февраля.

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Однако за несколько дней до анонса, в сеть утекли полные характеристики устройства, а также его официальные рендеры. Информацией поделился надежный инсайдер Роланд Квандт.

Судя по утечке, дизайн новинки практически идентичен ROG Phone 9 Pro, за исключением немного измененного расположения вспышки. При этом смартфон выполнен в более сдержанных цветах без геймерской стилистики.

Zenfone 12 Ultra получит 6.78-дюймовый LTPO-дисплей с разрешением 2400 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц (144 Гц в играх). В центре экрана разместится 32-мегапиксельная фронтальная камера. Основной модуль — 50-мегапиксельный Sony Lytia 700 с обновленной оптической стабилизацией.

Также предусмотрены 13-мегапиксельная ультраширокая камера и 32-мегапиксельный телевик.

Смартфон оснащен Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ LPDDR5X RAM, 512 ГБ UFS 4.0 и аккумулятором на 5500 мАч с зарядкой 65 Вт (проводная) и 15 Вт (беспроводная). Есть защита IP68 и даже 3.5-мм разъем, что вообще чудо в 2025 году. Стоимость устройства пока неизвестна.