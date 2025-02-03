Россиянам назвали причину теплой зимы

Январь 2025 года стал самым теплым для большого количества городов России, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Причину теплой зимы синоптик назвал в разговоре с «Лентой.ру».

« Д е л о в т о м , ч т о в н ы н е ш н е м з и м н е м с е з о н е н а б л ю д а е т с я п о в ы ш е н н а я с т а б и л ь н о с т ь а т м о с ф е р н ы х п р о ц е с с о в , к о т о р а я з а к л ю ч а е т с я в т о м , ч т о в ы с о т н а я ф р о н т а л ь н а я з о н а р а с п о л а г а е т с я в с в о е м к р а й н е м с е в е р н о м п о л о ж е н и и и п р о х о д и т ч е р е з п о б е р е ж ь е Е в р а з и и о т С к а н д и н а в и и н а Т а й м ы р . В с е ц и к л о н ы в о с н о в н о м п р и д е р ж и в а ю т с я э т о й в ы с о т н о й ф р о н т а л ь н о й з о н ы » , — с о о б щ и л Шувалов.

По словам специалиста, средняя полоса, южная часть и даже часть северных областей европейской части России остаются в теплом секторе проходящих по северу циклонов.

«Именно поэтому у нас держится вот такая колоссальная аномалия температуры, которая в месячном разрезе достигает на европейской территории шести градусов выше нормы, а за Уралом местами восьми-девяти градусов выше обычного», — добавил он.

З а с ч е т э т о г о н е с т а н д а р т н о г о и о ч е н ь с в о е о б р а з н о г о п о л о ж е н и я в ы с о т ы ф р о н т а л ь н о й з о н ы у н а с э т о т я н в а р ь б у д е т с а м ы м т е п л ы м з а в е с ь р я д н а б л ю д е н и й д л я о ч е н ь б о л ь ш о г о к о л и ч е с т в а г о р о д о в . В н и х в х о д я т Т у л а , Р я з а н ь , п о в т о р и т п р е д ы д у щ и й р е к о р д Б р я н с к , К а л у г а , К у р с к . В с е э т и г о р о д а п р о д е м о н с т р и р у ю т с а м ы й в ы с о к и й р е з у л ь т а т з а в е с ь р я д н а б л ю д е н и й Александр Шувалов руководитель прогностического центра «Метео»

Ранее Шувалов рассказал, что в феврале на среднюю полосу России вернутся морозы. Он добавил, что, начиная с понедельника, 3 февраля, и ночная, и дневная температуры станут отрицательными.