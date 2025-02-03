Кинолог Голубев: собаки могут определить страх человека по запаху

Собака может по запаху почувствовать страх человека. Об этом глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал газете "Известия".

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Кинолог отметил, что у собак великолепно развито обоняние. Оно позволяет определять эмоции по запаху. Разные физические и психические состояния человека меняют уровень гормонов в организме, что влияет на исходящий от людей запах. Так, страх вызывает у человека определенные реакции.

Испуганный человек может стать в определенную позу, изменить голос, жесты. Кроме того, стресс вызывает всплеск гормонов: кортизола, адреналина, норадреналина. Тело человека в состоянии страха начинает пахнуть иначе. Животное улавливает эти запахи и реагирует на них. 31 января кинолог раскрыл, как собаки реагируют на лай и рычание человека.