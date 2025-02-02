На Марсе обнаружили «дачу Илона Маска»

Бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, в соцсети X призвал отправить астронавтов на Марс для исследования загадочного «квадрата», попавшего в объектив Mars Orbiter Camera аппарата Mars Global Surveyor.

Ранее сообщалось, что на Красной планете было обнаружено странное квадратное здание около 2 км длиной.

Ученые отметили, что симметричные формы находки, прямые линии, четкие углы, не характерны для природных процессов. Они предположили, что объект может принадлежать исчезнувшей разумной цивилизации.

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Комментаторы в соцсетях вспомнили о желании Маска отправить экспедицию на Марс, большом количестве мемов, связанных с этим, и предположили, что бизнесмен все же «добрался» до планеты и строит на ней «дачу».

Маск также отреагировал на находку. Они призвал отправить астронавтов для исследования загадочного «квадрата».