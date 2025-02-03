В Сеть просочилось название тройного складного смартфона Samsung

Samsung готовит к выпуску трикладной смартфон, который, по информации инсайдера eyes1122, будет называться Galaxy G Fold. Об этом сообщает издание GizmoChina.

© Samsung

Согласно утечке, Galaxy G Fold может дебютировать уже в третьем квартале 2025 года. Смартфон обещает стать одним из самых амбициозных проектов Samsung в сфере складных телефонов. Ожидается, что он получит 9,96-дюймовый дисплей — почти на 30% больше, чем 7,6-дюймовый экран Galaxy Z Fold 6. В сложенном состоянии размер экрана составит 6,54 дюйма, что сопоставимо с обычными смартфонами. По весу он будет близок к Huawei Mate XT, но, возможно, немного толще из-за конструкции с внутренним складыванием.

Главной особенностью Galaxy G Fold станет G-образный механизм складывания, при котором обе стороны экрана сгибаются внутрь. Это должно обеспечить лучшую защиту дисплея по сравнению с S-образным складыванием Huawei Mate XT, оставляющим часть экрана уязвимой. Для повышения долговечности Samsung разрабатывает новый тип дисплея и защитной пленки. Ожидается, что из-за сложности производства объемы выпуска будут ограничены, а сам Galaxy G Fold будет позиционироваться как экспериментальная высококлассная модель, а не как основной флагман.

Хотя ранее предполагался релиз в 2026 году, аналитик Ross Young предполагает более ранний запуск – в конце 2025 года, возможно, одновременно с Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7. Цена пока неизвестна, но, учитывая стоимость Huawei Mate XT (почти $2800), Galaxy G Fold может обойтись покупателям более чем в $2000.