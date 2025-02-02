Блогер легко сломал камеры Galaxy S25 Ultra во время теста на прочность

JerryRigEverything проверил Samsung Galaxy S25 Ultra на прочность
Известный ютубер JerryRigEverything подверг Samsung Galaxy S25 Ultra серии жестких испытаний на прочность, выявив ряд интересных особенностей. Об этом сообщает издание GizmoChina.
Хотя дизайн новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra во многом повторяет предшественников, за исключением скругленных краев и характерных металлических колец вокруг задних камер, тест показал неожиданные результаты.
Кольца камер, кажущиеся монолитной частью конструкции, оказались на удивление плохо прикрепленными деталями — их удалось отделить обычным лезвием. По словам JerryRigEverything, они крепятся подобно «накладным ресницам», что указывает на использование клеевого соединения. Хотя при обычной эксплуатации отклеивание маловероятно, такой подход к флагманскому устройству вызывает вопросы.
Тест также выявил несоосность логотипа Samsung на задней панели тестового образца. Ютубер подчеркнул, что это не проблема фокусировки камеры, а, скорее всего, производственный дефект, хотя и потенциально единичный случай, поскольку другие обозреватели подобных проблем не отмечали.
Проверка устойчивости экрана к царапинам показала, что Gorilla Glass Victus 2, несмотря на заявленные улучшения, проявил признаки повреждений уже на 6-м уровне шкалы твердости Мооса (против 7 у предшественника S24 Ultra).
Кроме того, S Pen в S25 Ultra, несмотря на наличие отсека для батареи (оказавшегося пустым), лишен функции Bluetooth. Титановый корпус, как выяснилось, ограничен рамкой телефона – боковые кнопки не выполнены из титана. Однако, S25 Ultra успешно выдержал тест на изгиб.