Россиянам рассказали о нарушающей закон РФ функции телевизоров

Наличие скрытых камер в умных устройствах без упоминания в технических характеристиках крайне маловероятно. Однако обнаружение незаявленной производителем камеры в гаджете может расцениваться как использование незаконного средства для негласной съемки, что влечет уголовную ответственность. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты» («АиФ»), ссылаясь на слова генерального директора компании Zecurion и эксперта по информационной безопасности (ИБ) Алексея Раевского.

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По словам эксперта, подобные действия подпадают под действие статей Уголовного кодекса РФ. В то же время Раевский подчеркнул, что встроенные микрофоны в умных устройствах, таких как умные колонки, часто используются для аудиомониторинга, что, как правило, указывается в пользовательском соглашении с целью улучшения работы голосовых сервисов.

« И с п о л ь з о в а н и е у с т р о й с т в д л я н е г л а с н о г о п о л у ч е н и я и н ф о р м а ц и и , в к л ю ч а я с к р ы т у ю з а п и с ь , п о п а д а е т п о д р я д с т а т е й У г о л о в н о г о к о д е к с а . Ч т о к а с а е т с я н а л и ч и я в и д е о к а м е р ы , е с л и о н а н е у к а з а н а в с п е ц и ф и к а ц и я х и д о к у м е н т а ц и и у с т р о й с т в а , т о в е р о я т н о с т ь е е н а л и ч и я к р а й н е м а л а » , – ц и т и р у е т « А и Ф » г л а в у к о м п а н и и Z e c u r i o n Р а е в с к о г о .

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