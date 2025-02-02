Россиянам рассказали о нарушающей закон РФ функции телевизоров

ИБ-эксперт Раевский: не заявленная вендором видеокамера в ТВ нарушает закон
Наличие скрытых камер в умных устройствах без упоминания в технических характеристиках крайне маловероятно. Однако обнаружение незаявленной производителем камеры в гаджете может расцениваться как использование незаконного средства для негласной съемки, что влечет уголовную ответственность. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты» («АиФ»), ссылаясь на слова генерального директора компании Zecurion и эксперта по информационной безопасности (ИБ) Алексея Раевского.
По словам эксперта, подобные действия подпадают под действие статей Уголовного кодекса РФ. В то же время Раевский подчеркнул, что встроенные микрофоны в умных устройствах, таких как умные колонки, часто используются для аудиомониторинга, что, как правило, указывается в пользовательском соглашении с целью улучшения работы голосовых сервисов.
«Использование устройств для негласного получения информации, включая скрытую запись, попадает под ряд статей Уголовного кодекса. Что касается наличия видеокамеры, если она не указана в спецификациях и документации устройства, то вероятность ее наличия крайне мала», – цитирует «АиФ» главу компании Zecurion Раевского.
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