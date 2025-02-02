Названы пять стран, которым не грозит голод при глобальной катастрофе

Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии провели исследование, посвященное потенциальному выживанию стран в условиях ядерной зимы. В результате анализа они установили, как обилие пепла в атмосфере после ядерного взрыва может повлиять на уровень солнечного света, достигающего поверхности планеты.

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Согласно данным экспертов, при попадании в атмосферу 150 тераграммов сажи сельскохозяйственное производство по всему миру будет существенно снижено. Глобально уменьшение может составить до 80 процентов, а в странах северного полушария оно фактически приостановится.

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Таким образом, ученые выделили пять стран, которые смогут поддерживать свое сельскохозяйственное производство в условиях ядерной зимы. Среди них — Новая Зеландия, Австралия, Исландия, Вануату и Соломоновы острова. Их географическое положение позволят продолжать производство даже при сильном падении температуры, сообщает журнал Risk Analysis.

4 января в исследовании шведской климатической организации International Cryosphere Climate Initiative появилась информация о том, что из-за повышения уровня Мирового океана вследствие глобального потепления крупнейшим в мире нефтепортам грозит затопление.