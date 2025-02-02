Компания Tesla планирует выпустить 10 000 человекоподобных роботов Optimus в 2025 году. Об этом со ссылкой на заявление гендиректора Tesla Илона Маска сообщает издание Electrek.

Хотя сам Маск признает, что достижение этой цифры не гарантировано, он выразил уверенность в выпуске нескольких тысяч роботов, которые будут выполнять полезную работу на предприятиях Tesla. В Electrek назвали планы Маска «амбициозными».

На конференц-звонке после публикации финансовых результатов за 4 квартал 2024 года Маск уточнил, что внутренний план компании предусматривает производство 10 000 роботов Optimus в текущем году. Однако он подчеркнул, что это лишь целевой показатель и реальные объемы могут быть меньше. Несмотря на это, Маск уверен, что даже несколько тысяч роботов Optimus окажутся полезными для Tesla.

В настоящее время несколько прототипов Optimus уже задействованы на фабриках Tesla, хотя масштабное внедрение пока не наблюдается. До сих пор компания демонстрировала в основном дистанционно управляемых роботов.

Маск также высказал более смелые прогнозы, заявив, что в скором времени Tesla будет производить 100 миллионов роботов в год, и что Optimus в конечном итоге станет основным источником дохода компании. В настоящее время разрабатывается производственная линия на 1000 роботов в месяц, а следующая линия будет способна производить 10 000 единиц в месяц. Кроме того, Tesla работает над версией Optimus 2, выпуск которой запланирован на следующий год, с производительностью 100 000 роботов в месяц.

Продажи роботов третьим лицам планируется начать в следующем году. Ориентировочная цена робота составит менее $20 000 при объеме производства в 1 миллион единиц в год.

Несмотря на оптимизм Маска, эксперты высказывают более осторожные прогнозы, предполагая, что реальные показатели могут быть вдвое ниже, а сроки реализации проекта – сдвинуты на несколько лет. Хотя Tesla обладает определенными преимуществами в разработке робототехники, конкуренция на рынке человекоподобных роботов достаточно высока.